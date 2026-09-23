Mujer de 80 años fue engañada con el cuento del tío en Salto; giró 100.000 pesos a la cuenta de un desconocido

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

Una mujer de 80 años fue engañada mediante la modalidad del cuento del tío en Salto. La víctima giró 100.000 pesos a la cuenta bancaria de un desconocido.

Recibió una llamada telefónica en su domicilio y le dijeron que un hijo había sufrido un accidente de tránsito fatal, y que se encontraba a disposición de la Fiscalía, por lo cual necesitaba el dinero.

La mujer fue hasta una casa cambiaria, donde gestionó dos préstamos de 50.000 pesos cada uno, y los transfirió a la cuenta indicada. Tras esto, llamó a su hijo y este le confirmó que no había tenido ningún accidente.

La Policía de Salto trabaja en el caso y emitió una alerta a la población para evitar ser víctima de este tipo de ilícitos.