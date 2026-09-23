Una mujer de 80 años fue engañada mediante la modalidad del cuento del tío en Salto. La víctima giró 100.000 pesos a la cuenta bancaria de un desconocido.
Mujer de 80 años fue engañada con el cuento del tío en Salto; giró 100.000 pesos a la cuenta de un desconocido
Recibió una llamada y le dijeron que un hijo había sufrido un accidente de tránsito fatal; fue hasta una casa cambiaria, donde gestionó dos préstamos y transfirió el dinero.
Recibió una llamada telefónica en su domicilio y le dijeron que un hijo había sufrido un accidente de tránsito fatal, y que se encontraba a disposición de la Fiscalía, por lo cual necesitaba el dinero.
La mujer fue hasta una casa cambiaria, donde gestionó dos préstamos de 50.000 pesos cada uno, y los transfirió a la cuenta indicada. Tras esto, llamó a su hijo y este le confirmó que no había tenido ningún accidente.
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Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte
La Policía de Salto trabaja en el caso y emitió una alerta a la población para evitar ser víctima de este tipo de ilícitos.
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