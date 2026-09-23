RECIBÍ EL NEWSLETTER
A TRAVÉS DE UNA LLAMADA

Mujer de 80 años fue engañada con el cuento del tío en Salto; giró 100.000 pesos a la cuenta de un desconocido

Recibió una llamada y le dijeron que un hijo había sufrido un accidente de tránsito fatal; fue hasta una casa cambiaria, donde gestionó dos préstamos y transfirió el dinero.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

Imagen ilustrativa. Crédito: Envato.

Una mujer de 80 años fue engañada mediante la modalidad del cuento del tío en Salto. La víctima giró 100.000 pesos a la cuenta bancaria de un desconocido.

Recibió una llamada telefónica en su domicilio y le dijeron que un hijo había sufrido un accidente de tránsito fatal, y que se encontraba a disposición de la Fiscalía, por lo cual necesitaba el dinero.

La mujer fue hasta una casa cambiaria, donde gestionó dos préstamos de 50.000 pesos cada uno, y los transfirió a la cuenta indicada. Tras esto, llamó a su hijo y este le confirmó que no había tenido ningún accidente.

Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte.
Seguí leyendo

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte

La Policía de Salto trabaja en el caso y emitió una alerta a la población para evitar ser víctima de este tipo de ilícitos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS CASO MENONITAS DE FLORIDA

Mahía propone derogar artículo de la LUC que eliminó obligatoriedad de inscripción en centros educativos
IMPUESTOS

DGI inicia acciones por inconsistencias en obligaciones tributarias, con foco en IVA de servicios personales
avenida josé belloni

Adolescente de 15 años murió en un accidente en Puntas de Manga; iba como acompañante en una moto
En paso molino

Once delincuentes robaron un súper en modo piraña: "Impunidad total, la próxima van a venir en una bañadera", dijo el dueño
SOLANO LÓPEZ Y AV. ITALIA

Un peatón fue embestido primero por un auto y luego por un ómnibus en la zona del Buceo

Te puede interesar

Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara
PARO DEL SUATT

Sindicato del taxi convoca a un paro con movilización este jueves por salario y el mantenimiento de la mampara
Orsi propuso consolidar a Uruguay como un hub regional confiable para desarrollar inteligencia artificial video
EL PRESIDENTE EN NUEVA YORK

Orsi propuso consolidar a Uruguay como un "hub regional confiable" para desarrollar inteligencia artificial
Captura de cámara de seguridad que registró la rapiña en Malvín Norte. video
arresto en malvín norte

Detienen al sospechoso de haber tirado y arrastrado a una mujer de 82 años para rapiñarla en Malvín Norte

Dejá tu comentario