Muertos por sismos en Venezuela suben a 1430 personas y estiman daños de 6700 millones de dólares

El saldo de muertos por el devastador doble sismo en Venezuela ascendió a 1.430 personas, informó el sábado el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros del gobierno en la tragedia.

La ONU estimó el sábado en 6.700 millones de dólares el daño físico causado por el doble sismo en Venezuela, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el Desarrollo en un comunicado.