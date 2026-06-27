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Muertos por sismos en Venezuela suben a 1430 personas y estiman daños de 6700 millones de dólares

Casi siete millones de personas pueden verse afectadas por los poderosos terremotos en Venezuela; más de 50 mil personas continúan desaparecidas.

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El saldo de muertos por el devastador doble sismo en Venezuela ascendió a 1.430 personas, informó el sábado el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros del gobierno en la tragedia.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó además de 3.238 heridos.

El último saldo oficial daba cuenta de 920 fallecidos.

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La ONU estimó el sábado en 6.700 millones de dólares el daño físico causado por el doble sismo en Venezuela, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el Desarrollo en un comunicado.

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