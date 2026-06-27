Aeropuerto de Caracas recibe vuelos de ayuda de EEUU tras reapertura parcial

El aeropuerto internacional de Caracas se reabrió parcialmente y recibe aviones con ayuda humanitaria, anunciado el sábado un alto funcionario estadounidense, tres días después del doble sismo que golpeó a Venezuela.

Los dos potentes terremotos del miércoles dejaron casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según datos oficiales y estimaciones de Naciones Unidas.

"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativo y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo el funcionario estadounidense sobre el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a la capital, Caracas.

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"Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar", añadió.

El alto funcionario, que habló bajo condición de anonimato, también dijo que el "USS Fort Lauderdale", un buque militar anfibio que oficia de plataforma para el movimiento de otros equipos, se encuentra ya en posición frente a la costa venezolana, lo que permitirá más vuelos de rescate en los alrededores de la ciudad de La Guaira, gravemente afectados.

"Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo", dijo el funcionario.

"Veremos aumentar nuestra capacidad de utilizar helicópteros", apuntó.

En declaraciones a periodistas, el funcionario dijo que Estados Unidos ya había destinado alrededor de 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela y que esperaba que en los próximos días se anunciara "otro paquete adicional (...) de nueve cifras" para atender la emergencia.

Respecto del aeropuerto Simón Bolívar, el funcionario precisó que una de las pistas "está completamente agrietada y es inoperable".

Las fuerzas armadas estadounidenses "ayudarán a coordinar los vuelos desde la torre", añadió, y señaló que la terminal aérea ha estado "muy congestionada" dada "la cantidad de entidades internacionales y grupos humanitarios que están tratando de responder a este desastre".