Muerte de Jamenei fue un "punto de inflexión", afirma ministro israelí de Defensa

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, marcó un "punto de inflexión" para la región, mientras su país libra una guerra con la república islámica.
Jamenei "dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel", aseguró el ministro israelí.
Jamenei "dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel, construyó todo el eje del mal a nuestro alrededor y, dentro de Irán, mantuvo una línea intransigente contra el Estado de Israel", dijo Katz en referencia a Jamenei.
"Por lo tanto, su eliminación es un punto de inflexión, junto con [la de] muchos otros altos responsables importantes que fueron eliminados", agregó durante una evaluación de seguridad, según un comunicado de su oficina.
