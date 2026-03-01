RECIBÍ EL NEWSLETTER
ORIENTE

Muerte de Jamenei fue un "punto de inflexión", afirma ministro israelí de Defensa

Jamenei "dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel", aseguró el ministro israelí.

Alí-Jamenei-foto-tv-irán

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este domingo que la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, marcó un "punto de inflexión" para la región, mientras su país libra una guerra con la república islámica.

Jamenei "dirigió la campaña de destrucción contra el Estado de Israel, construyó todo el eje del mal a nuestro alrededor y, dentro de Irán, mantuvo una línea intransigente contra el Estado de Israel", dijo Katz en referencia a Jamenei.

"Por lo tanto, su eliminación es un punto de inflexión, junto con [la de] muchos otros altos responsables importantes que fueron eliminados", agregó durante una evaluación de seguridad, según un comunicado de su oficina.

Ataques en Teherán. Foto: AFP
Seguí leyendo

Mediador de Omán dice que la puerta de la diplomacia entre EEUU e Irán "sigue abierta"

FUENTE: afp

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda