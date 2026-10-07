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Muere Maricarmen, la octogenaria cuyo desalojo desató las movilizaciones por la vivienda en España

En setiembre se vio obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

La imagen de Maricarmen durante protestas por la vivienda en España. Foto: AFP

La imagen de Maricarmen durante protestas por la vivienda en España. Foto: AFP

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, murió este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", indicó el Sindicato en un comunicado en el que resaltó su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo, que "suponen un antes y un después en la historia de este país".

Maricarmen Abascal había sido trasladada a un hospital de Madrid tras ser desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

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Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de indignación de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, encendió una indignación que acabaría traduciéndose en una ola de movilizaciones que alcanzó varias ciudades españolas.

"El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", lamentó en su comunicado el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"", agregó.

A los pocos días del desalojo de Maricarmen Abascal, una multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda culminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

El gobierno de izquierdas promovió después dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados, asestando un fuerte golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este lunes, el líder socialista anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

FUENTE: AFP

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