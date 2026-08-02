El Ministerio de Transporte y Obras Públicas advierte a la población por avisos falsos que circulan mediante mensaje de texto sobre multas.
MTOP alerta por mensajes falsos vía SMS sobre deudas de multas y patentes
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aclara a la población que nunca exige el pago de multas en 24 horas, ni amenaza con accionar legales o costos adicionales por no pagar.
Desde el organismo aclaran que son comunicaciones fraudulentas.
A través de un comunicado la cartera informó que se detectaron comunicaciones falsas que hacen referencia a supuestas deudas de patentes y multas.
Aclaran que las notificaciones oficiales por infracciones de tránsito nunca exigen el pago de multas en 24 horas, ni amenazan con accionar legales o costos adicionales por no pagar.
Por lo tanto, recomienda no ingresar a enlaces desconocidos y no proporcionar datos bancarios, ni personales.
Además, aconseja que verifique siempre sus infracciones únicamente a través de los canales oficiales como el Sucive y las intendencias.
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