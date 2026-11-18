El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que desde este miércoles hay un cambio provisorio en la circulación en la zona del intercambiador de Avenida de las Américas y ruta 101.

Los principales cambios en el tránsito son:

El tránsito de Avenida de las Américas hacia el este se desviará por el nuevo trazado en la calle Elbio Maneiro, reincorporándose a ruta 101 en la calle Francisco Bonilla.

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En la rotonda del aeropuerto viejo se cierra el ingreso desde Avenida de las Américas.

Quienes vayan hacia la terminal de cargas o avenida Wilson Ferreira Aldunate deberán seguir por ruta 101 y retornar en la rotonda del aeropuerto nuevo.

Desde avenida Wilson Ferreira Aldunate hacia el este, continuará por ruta 101 hasta la calle Francisco Bonilla, donde se incorporará el tránsito del desvío.

Se habilitarán tres semáforos provisorios para ordenar la circulación: dos en la rotonda del aeropuerto viejo y uno en el cruce de ruta 101 y Francisco Bonilla.

El MTOP solicita a los conductores prever posibles demoras durante los primeros días de la nueva circulación.