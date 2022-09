MSP suspendió a un ginecólogo por denuncia de abuso de una paciente

La denunciante sostiene que al momento de realizar el estudio, el médico la tocó de forma inapropiada en reiteradas oportunidades: “En vez de introducir el espéculo, introduce su dedo pulgar en reiteradas oportunidades, acariciando mis labios menores. Ante un movimiento evasivo de mi parte, me explica que debe hacer eso porque estoy muy seca y no quiere lastimarme con el espéculo, y continúa haciéndolo más de 10 veces mientras mantiene una conversación cordial. Ante tal abuso quedé paralizada, no podía creer lo que me estaba pasando, no pude reaccionar, él me pedía que me relajara y yo solo quería irme”.

“Luego procedió a introducir el espéculo para realizar el Pap. Alegando que no veía lo suficiente porque no tenía lámpara, tomó su celular y usó la linterna del mismo para alumbrar. Desconozco si utilizó guantes, si tomó foto o grabó con su celular. Al querer bajarme de la camilla, se me traba mi taco derecho en el estribo, a lo cual el Dr. Javid (sic) me toma con una de sus manos mi pierna y con la otra mi tobillo derecho, le pido que me deje a mi sola y se retira al escritorio para realizar la orden del Pap y de ecografía transvaginal, momento en que se lleva su dedo pulgar a la nariz. (…) No daba crédito de lo ocurrido, al llegar a la seguridad de mi casa estallé en llanto”.

El Tribunal de Ética Médica alega que el trato brindado por el denunciado a la paciente, aún sin tener acreditado el abuso físico, excedió los límites de un correcto relacionamiento médico-paciente, siendo relevante el estado de angustia producido a la paciente a través de lo que vivenció como un episodio traumático.

“A juicio de este Tribunal quedó demostrado que el Dr. Alejandro Jabib se apartó groseramente del relacionamiento debido en la vinculación interpersonal médico-paciente y por ende su conducta resulta éticamente reprochable”.

El fallo del Tribunal de Ética Médica fue el 21 de marzo, pero el médico interpuso recurso el 4 de abril, por lo que el expediente pasó Tribunal de Alzada que se expidió el 20 de mayo en la misma línea que el consejo de ética.

En consecuencia, el MSP decidió aplicar la sanción de suspender al médico por seis meses para ejercer su profesión. Con la firma del ministro interino, José Luis Satdjian, comunicó la decisión al Colegio Médico del Uruguay y notificó al Departamento de Habilitación y Control de Profesionales de la Salud.