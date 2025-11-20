RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOBRECARGA EN PLATAFORMA

MSP reporta inconvenientes para acceder a cursos en el sitio web de campus.msp.gub.uy

El Ministerio trabaja para resolver los inconvenientes y asegurar las personas inscriptas puedan completar sus cursos, de acuerdo al cronograma establecido.

FACHADA-MSP-CAMBIO-DE-AUTORIDADES.jpg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó este jueves inconvenientes en el sitio web campus.msp.gub.uy por una sobrecarga registrada debido al inicio de los cursos.

La sobrecarga podrá ocasionar demoras en la navegación de la página y en el procesamiento de las solicitudes.

El MSP trabaja para resolver los inconvenientes y asegurar las personas inscriptas puedan completar sus cursos, de acuerdo al cronograma establecido.

Quienes integren el Grupo 1 podrán realizar su curso cuando la plataforma vuelva a estar activa hasta el 11 de diciembre, fecha en la que finalice el último grupo.

También hasta esa fecha se podrán realizar los cursos de telemedicina y sistemas digitales para personal médico, practicante, odontólogo, químico y parteras, una vez que se habilite el acceso.

El MSP puso a disposición el teléfono 1934 interno 2272, de lunes a sábado de 8 a 18 horas.

image
