MSP reporta inconvenientes para acceder a cursos en el sitio web de campus.msp.gub.uy

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) reportó este jueves inconvenientes en el sitio web campus.msp.gub.uy por una sobrecarga registrada debido al inicio de los cursos.

La sobrecarga podrá ocasionar demoras en la navegación de la página y en el procesamiento de las solicitudes.

El MSP trabaja para resolver los inconvenientes y asegurar las personas inscriptas puedan completar sus cursos, de acuerdo al cronograma establecido.

Quienes integren el Grupo 1 podrán realizar su curso cuando la plataforma vuelva a estar activa hasta el 11 de diciembre, fecha en la que finalice el último grupo.

También hasta esa fecha se podrán realizar los cursos de telemedicina y sistemas digitales para personal médico, practicante, odontólogo, químico y parteras, una vez que se habilite el acceso.

El MSP puso a disposición el teléfono 1934 interno 2272, de lunes a sábado de 8 a 18 horas.