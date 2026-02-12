RECIBÍ EL NEWSLETTER

MSP realiza investigación administrativa por firmas de convenios del gobierno pasado

"Si nosotros iniciamos una investigación administrativa, es porque nos constatamos que no firmó el ministro Salinas, que era en su momento, y que quien firma, que es el subsecretario en ese momento, no tenía delegada la firma", dijo director general de secretaría.

Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza una investigación administrativa por firmas de convenios durante el gobierno pasado.

El director general de secretaría del Ministerio de Salud Pública, Rodrigo Márquez, justificó la investigación administrativa en torno a la aprobación de convenios con prestadores de servicio de salud durante la administración pasada, alegando que no fueron firmados por el ex ministro Daniel Salinas, según lo exige la normativa vigente.

"Nosotros vemos algo que no nos queda claro. Por eso se inicia la investigación administrativa. Si nosotros hubiéramos tenido eso claro, le hubiéramos contestado a ASSE 'se hizo así, y está bien'. Lo que le contestamos a ASSE es que teníamos los expedientes y que necesitábamos iniciar una investigación administrativa porque algún paso del visto bueno de ese expediente para nosotros no estaba del todo claro", explicó Márquez.

Seguí leyendo

En ese sentido, indicó que la firma era del ex subsecretario del Ministerio, José Luis Satdjian, y como no era el ministro, tenían que "chequear si el que lo firma, lo podía firmar".

"Si el ministro o quien oficiaba de ministro en ese momento firmaba el visto bueno, acá no hay duda, no hay administración administrativa. Si nosotros iniciamos una investigación administrativa, es porque nos constatamos que no firmó el ministro Salinas, que era en su momento, y que quien firma, que es el subsecretario en ese momento, no tenía delegada la firma, porque el ministro estaba en funciones. Si el ministro hubiera estado de licencia, enfermo, la delegación de funciones se hace, aunque se vaya un día", aclaró.

"El visto bueno no tiene la firma que tenía que tener indefectiblemente. Estamos investigando a fondo", remarcó. "Hay cosas que nos hacen investigar", agregó.

