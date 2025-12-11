RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESTADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

MSP prevé aprobar antes de fin de año un decreto que acorta los tiempos de espera para consultas y cirugías

La nueva normativa regirá tanto para prestadores públicos y privados de salud. El ministerio trabaja en mayor y mejor formación de recursos humanos en todo el país.

centro-de-salud-atencion-mutualista-hospital

El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en un nuevo decreto para disminuir los tiempos de espera para consultas y cirugías, que se prevé esté vigente antes de fin de año tras la firma de la ministra Cristina Lustemberg.

El subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, aseguró que el ministerio negoció el tema con la mayoría de los prestadores públicos y privados de salud para su cumplimiento. Recordó que la rectoría de la autoridad sanitaria sobre todo el sistema de salud.

Se establecerá esperas de 24 horas para las consultas de especialidades básicas como medicina, pediatría y ginecología, y de 45 días para los especialistas. Además, un mes y medio para la paraclínica no urgente.

"También se van a acortar los tiempos de espera, que hoy son muy largos, con respecto a los actos quirúrgicos", adelantó Briozzo.

El jerarca apuntó a un cuello de botella que es la disponibilidad de equipos profesionales médicos y no médicos en todo el país y en proximidad con la gente. El MSP se propone como estrategia formar más y mejores recursos humanos en todo el país en todas las ramas de la salud. La medida busca disminuir la inequidad en Montevideo e interior, sobre todo en los departamentos al norte del río Negro.

