MSP elevó a Fiscalía investigación administrativa sobre firma de convenios del exsubsecretario José Luis Satdjian

El Ministerio de Salud Pública (MSP) denunció al exsubsecretario José Luis Satdjian por firmas de convenios durante el gobierno pasado.

La cartera elevó a Fiscalía una investigación administrativa para establecer si "existen hechos de responsabilidad penal".

"ASSE inició investigaciones sobre convenios de complementación. Los convenios se aprueban en el Ministerio de Salud Pública, que les da el visto bueno. En el momento que nosotros informamos de ese convenio (Círculo Católico) y otro que había con Casmu, notamos que hay una firma del subsecretario en ese momento, que está sin delegación del ministro. Es decir que el ministro estaba en funciones y de hecho firmó otras resoluciones", explicó el director general de la secretaría de Salud, Rodrigo Márquez, que en febrero había informado sobre la investigación administrativa a solicitud de ASSE.

"Será cuestión de la Fiscalía ahora ver si existe algún documento que no está en este Ministerio que no pudimos encontrar en la investigación administrativa o que no tenemos, que amerite la delegación", indicó en rueda de prensa, pero agregó: "Igual, que nos quede claro, que no es que el ministro puede delegar o una cosa u otra. Tiene que haber una razón fundada, un expediente, y tiene que haber algo por lo cual el ministro no firma una cosa y sí firma otra el mismo día", añadió.

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