MSP exhorta a embarazadas a vacunarse contra el VRS para evitar casos graves de infecciones respiratorias en bebés

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda a embarazadas a vacunarse contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para evitar infecciones respiratorias graves en sus hijos recién nacidos. La campaña contempla a mujeres que estén cursando las 32 a 38 semanas de gestación.

La directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta, indicó que la vacunación alcanza a cerca del 80% de las embarazadas y lo deseable sería llegar a la totalidad de las mujeres en gestación, por la importancia de la vacuna en la protección de los niños recién nacidos.

Arteta explicó que la vacuna genera anticuerpos en las embarazadas contra el VRS que luego son transferidos al bebé para reforzar sus defensas durante varios meses, lo que evita que el recién nacido tenga infecciones graves por el virus.

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Las embarazadas pueden acudir a cualquier vacunatorio a recibir su dosis sin la necesidad de contar con receta de su médico tratante.

GRIPE

Ante el aumento de casos de infecciones respiratorias en emergencias del país, el MSP exhorta a la población a que se vacune contra la gripe.

Arteta sostuvo que si bien aún quedan vacunas, el ministerio compró más dosis aumentar la cantidad y poder llegar a toda la población. Según los últimos datos del MSP, hasta el 31 de mayo, van administradas 464.147 dosis.

La directora general de Coordinación dijo que la población aún está a tiempo de recibir su vacuna, principalmente, las poblaciones de riesgo como embarazadas, personas con comorbilidades, enfermedades cardíacas o respiratorias, inmunosuprimidos, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años.