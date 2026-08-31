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PARLAMENTO, SEGURIDAD

Andrés Ojeda: "En los barrios están a los tiros, todos los días, nos llueven videos de barrios sometidos a tiroteos constantes"

El senador Andrés Ojeda reclama que el ministro del Interior disponga el patrullaje constante, todo el día, de la Guardia Republicana “en algunos barrios”.

Senador Andrés Ojeda.

Senador Andrés Ojeda.

El senador colorado Andrés Ojeda dijo que hay “una altísima preocupación por los temas de seguridad pública”, y que “en los barrios están a los tiros, todos los días”. “Nos llueven videos de barrios sometidos a tiroteos constantes”, aseguró el secretario general del Partido Colorado en rueda de prensa este lunes de tarde en el Parlamento.

Ojeda apuntó al ministro del Interior Carlos Negro y dijo que “le baja el precio a lo ocurrido, diciendo que, bueno, validar una lógica de retomar el control territorial, como lo que estamos proponiendo nosotros, sería asumir que hay barrios tomados por el narco, y que eso no es verdad”. “Bueno, yo le digo al ministro sí, hay barrios tomados por el narco, lo invito a ir a Cerro Norte, a Malvín Norte”, agregó el senador.

“Hoy sin ir más lejos un móvil de periodistas se tuvo que tirar al piso, en plena luz del día, por la ráfaga de tiros que había en la zona. ¿Tenemos que lamentar la muerte de un periodista para tomar acción real? Hoy se impone retomar el control territorial, primer paso en el combate contra el narco en cualquier estrategia de éxito que hayamos visto. Policializar algunos barrios, 24 horas de presencia de Guardia Republicana, no es tan complicado, es una decisión política”, agregó.

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Sobre su propuesta, explico: “Estamos en tiempos donde necesitamos coraje político y enfrentar al narco de forma directa y asumir las consecuencias del enfrentamiento. Poner Republicana en los barrios va a generar probablemente algún enfrentamiento entre los narcos y la Republicana, pero hay que asumirlo, el Estado es más fuerte que el narco, es un tema de volumen, el tema es que nadie quiere pagar el costo de enfrentarlo, ahora, la que termina pagando el costo en los hechos es la gente que vive en los barrios, que me lo viven diciendo cada vez que voy, no banco más los tiros, hoy tuvieron que bancar los tiros los periodistas, acostados en el piso para evitar ser baleados a plena luz del día en el Marconi”.

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