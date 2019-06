MSP disminuirá el ritmo de vacunación contra el HPV para evitar "errores"

Desde mayo y con el previo consentimiento de los padres, el MSP vacuna contra el Virus del Papiloma Humano a los alumnos de sexto año.

A principios de junio se conoció el caso de un niño de una escuela de Toledo que recibió la dosis a pesar de que sus padres no habían autorizado la vacunación.

Esta semana ocurrió lo mismo con una niña de una escuela de Rivera.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, aseguró que se están tomando medidas para evitar “confusiones” y “errores” como los cometidos. Por ejemplo, se disminuirá la cantidad de escuelas por día a las que concurren las vacunadoras.

Basso recordó que la vacuna no es obligatoria, pero el MSP la recomienda. Al no estar incluida en el Certificado Esquema, son los padres o tutores que deciden si a los niños se le suministra o no la vacuna.

Si bien la decisión es de los padres de los niños, el Ministerio recomienda que ambos niños que fueron vacunados por error reciban la segunda dosis.

VACACIONES

Ante el comienzo de las vacaciones de julio, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomienda a la población, principalmente a niños y embarazadas, que se vacunen contra la gripe.

La campaña de este año está terminando, pero aún quedan vacunas.

El 50% de los trabajadores de la salud fue inoculado, también es alto el porcentaje de los mayores de 65 años; el debe, según señaló el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, está en las embarazadas y los niños, donde el porcentaje es mejorable.

Recordó que espacios cerrados, poco ventilados y donde hay mucha gente, son propensos a la transmisión de enfermedades, principalmente aquellas respiratorias, que se contagian por estornudos, tos o llevar la mano a la nariz y de ahí tocar otros objetos.

“La simple medida de lavarse frecuentemente las manos ya es un factor protector muy importe”, enfatizó Basso.