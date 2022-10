MSP dio detalles de la situación actual de abastecimiento de medicamentos

El MSP también solicitó a los demás laboratorios proveedores aumentar al máximo su producción, sabiendo que no llegarían a cubrir lo que abastecía el laboratorio incendiado.

Los primeros cinco meses del año pasaron sin inconvenientes. Si bien fue en mayo que surgieron noticias de desabastecimiento en algunos centros sanitarios, esa información no concordaba con la que manejaba el MSP, ni llegó ninguna notificación de faltantes de medicamentos a la cartera.

En junio sí, se informó al MSP de parte de algunos prestadores la dificultad en el abastecimiento de algunos fármacos. La dificultad era poder abastecerse con la cantidad que necesitaban, no que hubiera faltante en el mercado, por lo que la cartera intervino para lograr un efectivo intercambio y préstamo entre los prestadores de salud.

El primer incidente de relevancia sanitaria se dio con la droga neostigmina, cuando ASSE contaba con acumulación de stock y faltaba en cuatro prestadores privados.

Se realizó entonces la autorización de ingreso de medicamentos no registrados en nuestro país para paliar la situación coyuntural.

En los últimos días de agosto, se solicitó a ASSE una nueva lista de medicamentos con quiebre de stock o tensión de abastecimiento que no fuera posible sustituir por otros similares en plaza, compras incumplidas, y cuánto tiempo de abastecimiento representarían. También se solicitó una nota de los laboratorios proveedores en la que se dijera que no pueden cumplir con el abastecimiento o el plazo en que podría hacerlo, todos requisitos imprescindibles para realizar una compra de medicamentos no registrados en el país.

El comunicado del MSP finaliza notificando que, hasta el momento, la cartera no tuvo respuesta sobre faltante alguna.