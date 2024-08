MSP cierra de manera cautelar dos residenciales en el interior, tras reforzar controles

Karina Rando, ministra de salud pública, dijo que se está realizando una visita a todos los residenciales del país, con los directores departamentales de salud y del Mides, y que a los residenciales "críticos se les hace unas sugerencias o observaciones y si corresponde se les permite subsanar esas observaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes ahí para hacerlos realmente habitable. Si no cumplen o si las condiciones son este no son las adecuadas para vivir en ese lugar tanto como el ministerio salud salud pública puede decretar ese cierre, y es verdad he firmado si no me equivoco dos cierres cautelares de residenciales del interior del país en esta última semana".