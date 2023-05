MSP aseguró que los aumentos en sodio y cloro en agua de OSE no implican riesgo para la salud

Desde el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) recomiendan a esa población consultar a su médico y realizar un control más estricto de sus cifras tensionales, además de disminuir la ingesta de Sodio en otros alimentos. "No hemos tenido ninguna consulta de pacientes en ese sentido, no hemos tenido ningún problema de salud reportado", aseguró.

OSE solicitó este jueves el aumento de los niveles habilitados para que pueda distribuir el agua, "700 a nivel de cloro y 440 el nivel de sodio", dijo. Consultada por Subrayado sobre si estos niveles no implican un riesgo para la salud de las personas que padecen hipertensión, Rando señaló que en Estados Unidos los componentes se dividen en dos: los primarios son aquellos que afectan la salud como las partículas, bacterias y microorganismos, "eso en el agua en Uruguay no está afectado, no está tocado, por lo tanto no hay ninguna alteración en los parámetros".