Autoridades de MSP ofrecen charla en la Escuela 102 tras la muerte de una alumna por meningococo

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) asistieron este jueves a la Escuela N° 102 Juana de Ibarbourou, en el barrio Ituzaingó de Montevideo, para brindar una charla informativa a familias y docentes tras la muerte de una alumna de quinto año que contrajo meningococo.

La reunión fue convocada para las 9:00 con el objetivo de aclarar dudas y transmitir tranquilidad a la comunidad educativa. “Hoy jueves 16/7 a la hora 9 asistirán del MSP a dar una charla sobre meningitis, con el propósito de aclarar dudas y dar tranquilidad. Los esperamos. Escuela 102”, indica un cartel colocado en la reja de ingreso.

Según constató Subrayado, participan tres representantes del MSP y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani.

La reunión ocurre luego de que familiares de alumnos manifestaran preocupación por la falta de información recibida y cuestionaran la reanudación de las clases en el turno vespertino. La directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, explicó que la estudiante fallecida no tuvo contacto con alumnos de ese turno, por lo que las actividades pudieron retomarse.

Tras confirmarse el caso, las autoridades aplicaron las medidas de profilaxis previstas para estas situaciones, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y proteger a las personas que mantuvieron contacto estrecho con la niña.

“Como padres, no estamos acompañados ni informados. Queremos una respuesta de las autoridades”, dijo una de las madres este miércoles.

Por su parte, la consejera de la ANEP, Daysi Iglesias, señaló que “este desenlace es motivo de angustia para todos” y aseguró que “el protocolo sanitario se cumplió rápidamente y en su totalidad”. Además, anunció que desde este jueves comienza a implementarse el programa Escuelas Saludables en el centro educativo.

La niña había sido internada el domingo y falleció en la madrugada de este miércoles. Las autoridades de Primaria aseguraron que el protocolo sanitario se cumplió.