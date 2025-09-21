Movimientos juveniles y Organización Sionista se movilizaron en la rambla: denuncian antisemitismo en Uruguay

Una concentración y marcha contra el antisemitismo fue realizada este domingo por movimientos juveniles junto a la organización sionista del Uruguay, bajo la consigna de que “Ningún uruguayo debe vivir con miedo en el país”.

Javier Galerín, de la Organización Sionista de Uruguay, dijo que "en los últimos días hubo reiterados hechos de antisemitismo aquí, ataques contra el cementerio judío, contra sinagogas, muy especialmente contra el colegio judío y es algo que consideramos que no se puede permitir de ninguna manera y como sociedad uruguaya tenemos todos la obligación de enfrentarnos a eso y decir que es algo que no vamos a tolerar".

"Hay una necesidad de hacer más, de condenar enfáticamente estos hechos, de comprometerse con lo que está pasando acá en Uruguay, que debería, por lo menos para nosotros, ser mucho más importante para el gobierno y para los uruguayos, que lo que está pasando en Medio Oriente.

Consideran que el gobierno uruguayo ha mantenido una posición "equilibrada" sobre el conflicto en Medio Oriente, pero reclaman acciones ante acciones antisemitas.

"Vemos que hay como una sobreexposición del tema, una larga sucesión de comunicados de cancillería y manifestaciones de distintos actores políticos, y sentimos que lo que falta es un poco de enfoque de lo que está pasando acá en Uruguay con estos delitos de odio dirigidos en los últimos días a niños, que son mucho más graves y mucho más urgentes para la vida de los uruguayos que lo que pasa en Medio Oriente", remarcó.