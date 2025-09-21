RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL TIEMPO

Lluvias el domingo y fresco a templado el comienzo de la primavera: el pronóstico de Nubel Cisneros

Las temperaturas para este domingo oscilan entre los 8ºC y 20ºC. Martes puede llegar a los 24ºC en algunas zonas.

nublado-lluvias-y-tormentas-tormenta-camara

Este domingo tuvo un comienzo de jornada fresco con mucha nubosidad generando algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente por el suroeste con descenso de temperatura, informó Nubel Cisneros en su pronóstico.

La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado, en las primeras horas permanecerán inestables las fronteras norte y noreste

La mañana del lunes comienza fría con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales

Por la tarde, cuando entra la primavera, la tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones frescas a templadas con cielo ligeramente nublado.

El martes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este.

En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con cielo despejado, permaneciendo frío en la noche.

Temperatura para el domingo 21:

La máxima para el norte es de 20ºC y la mínima de 9ºC.

La máxima para el sur es de 16ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el este es de 18ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el oeste es de 20ºC y la mínima de 9ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 16ºC y la mínima de 9ºC.

Temperatura para el lunes 22:

La máxima para el norte es de 23ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el sur es de 18ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el este es de 17ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el oeste es de 22ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 16ºC y la mínima de 10ºC.

Temperatura para el martes 23:

La máxima para el norte es de 24ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el sur es de 22ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el este es de 20ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el oeste es de 24ºC y la mínima de 8ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 17ºC y la mínima de 10ºC.

