Acosta dijo que el sindicato plantea que "se revea los procesos de privatización" ya que la entienden como "opción equivocada". Por otra parte manifestó "preocupación por los cientos de puestos de trabajo donde hoy no tenemos seguridad de qué va a pasar con los trabajadores".

"Esta movida también la hacemos para llamar la atención del Parlamento. No puede ser que todos estos procesos de privatización transcurran y el Parlamento nacional no tomen cartas en el asunto cuando es uno de los tres poderes constituidos de nuestra República", sostuvo Acosta y finalizó: "Pensamos que la actual oposición debería tomar este tema seriamente porque la defensa de Ancap no debe ser solo de los trabajadores sindicalizados".