Movilización reclama justicia para Moisés Martínez, el joven de 28 años condenado por matar a su padre tras abuso sexual y otras formas de violencia contra él y su familia.
Movilización reclama justicia para Moisés Martínez; el lunes hay una nueva audiencia
En la instancia del lunes se definirá si el joven puede aguardar el proceso en prisión domiciliaria.
El lunes a las 15:00 hay una nueva audiencia, en la que se solicitará que se le otorgue prisión domiciliaria, mientras aguarda el proceso hasta que el fallo quede firme. Después de esa instancia, se presentará la apelación al fallo de primera instancia.
"Impensada", dijo Sara Martínez, hermana de Mosiés, sobre la movilización que fue convocada por otras personas en apoyo a su familia. "No nos imaginamos que fuera a venir tanta gente, que tampoco convocamos nosotros, así que muy agradecidas", sostuvo.
Seguí leyendo
"En Uruguay existe la separación de poderes, creemos en la Justicia", dijo Orsi tras reunión con hermanas de Moisés
Temas de la nota
Lo más visto
imputada por homicidio
Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos
Vientos previstos de hasta 80 km/h
Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
EN CANELONES
Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años
HUBO ACUERDO
Hombre de 40 años apuntó con un arma a un joven de 18 por llevar camiseta de equipo deportivo; fue imputado
EDUCACIÓN
Dejá tu comentario