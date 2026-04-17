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Movilización reclama justicia para Moisés Martínez; el lunes hay una nueva audiencia

En la instancia del lunes se definirá si el joven puede aguardar el proceso en prisión domiciliaria.

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Movilización reclama justicia para Moisés Martínez, el joven de 28 años condenado por matar a su padre tras abuso sexual y otras formas de violencia contra él y su familia.

El lunes a las 15:00 hay una nueva audiencia, en la que se solicitará que se le otorgue prisión domiciliaria, mientras aguarda el proceso hasta que el fallo quede firme. Después de esa instancia, se presentará la apelación al fallo de primera instancia.

"Impensada", dijo Sara Martínez, hermana de Mosiés, sobre la movilización que fue convocada por otras personas en apoyo a su familia. "No nos imaginamos que fuera a venir tanta gente, que tampoco convocamos nosotros, así que muy agradecidas", sostuvo.

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