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MONTEVIDEO

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado bajo un árbol en Punta Gorda

La persona, aún sin identificar, estaba junto a una bicicleta en calles René y avenida Rivera, este viernes de tarde.

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Encontraron a un hombre muerto en las calles René y avenida Rivera, en el barrio Punta Gorda, en la tarde de este viernes. Investigan las causas de muerte de esta persona que todavía no fue identificada.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que el curp estaba debajo de un árbol y junto a una bicicleta de canasto rojo.

Todavía no se pudo establecer si se trata de una persona en situación de calle. Desde el Ministerio de Desarrollo Social informaron que no hay reportes de casos en ese punto pero hasta que la persona no sea identificada no se puede confirmar su situación.

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Fueron los vecinos de un complejo de viviendas del lugar los que alertaron a la Policía por una “persona inmóvil bajo un árbol”.

Los efectivos no constataron signos de violencia en el cuerpo y una emergencia móvil confirmó la muerte.

Policía Científica trabajó en la escena y el caso está bajo investigación, con orden de autopsia para conocer la causa de muerte.

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