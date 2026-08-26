Estudiantes de centros de formación docente del interior se movilizan en Montevideo, en la puerta del Codicen. Hay también ocupaciones a nivel de todo el país.
Movilización con ocupaciones de estudiantes de formación docente de todo el país: "El orden estudiantil merece tener voz"
"Queremos detener la resolución 3.009/025 que entendemos que entrega títulos de cartón para gente que incluso puede haber nunca pasado por un centro de formación en educación", señalan los estudiantes.
Reclaman ser parte en la generación de políticas educativas y una mesa de negociación con Codicen, con el orden docente, las ATD y el orden estudiantil. "Se nos está dejando por fuera", señaló uno de los estudiantes presente.
"El orden estudiantil merece tener voz y participación en la creación y generación de políticas educativas, se nos está dejando afuera obstaculizando nuestros aportes, que son muy ricos porque vivimos en primera persona el día a día de la formación en educación", añadió el joven, Michael Escobal.
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También cuestionan los títulos que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. El objetivo es "poder elaborar un plan de formación que proteja el trayecto formativo de los estudiantes de formación en educación y también queremos detener la resolución 3.009/025 que entendemos que entrega títulos de cartón para gente que incluso puede haber nunca pasado por un centro de formación en educación".
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