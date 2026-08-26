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FRENTE A CODICEN

Movilización con ocupaciones de estudiantes de formación docente de todo el país: "El orden estudiantil merece tener voz"

"Queremos detener la resolución 3.009/025 que entendemos que entrega títulos de cartón para gente que incluso puede haber nunca pasado por un centro de formación en educación", señalan los estudiantes.

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Estudiantes de centros de formación docente del interior se movilizan en Montevideo, en la puerta del Codicen. Hay también ocupaciones a nivel de todo el país.

Reclaman ser parte en la generación de políticas educativas y una mesa de negociación con Codicen, con el orden docente, las ATD y el orden estudiantil. "Se nos está dejando por fuera", señaló uno de los estudiantes presente.

"El orden estudiantil merece tener voz y participación en la creación y generación de políticas educativas, se nos está dejando afuera obstaculizando nuestros aportes, que son muy ricos porque vivimos en primera persona el día a día de la formación en educación", añadió el joven, Michael Escobal.

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También cuestionan los títulos que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. El objetivo es "poder elaborar un plan de formación que proteja el trayecto formativo de los estudiantes de formación en educación y también queremos detener la resolución 3.009/025 que entendemos que entrega títulos de cartón para gente que incluso puede haber nunca pasado por un centro de formación en educación".

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