Movilización de cientos de agricultores en Bruselas contra el tratado entre Unión Europea y Mercosur

Más de 150 tractores colapsaron las calles de la capital belga en manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía. Los agricultores rechazan el pacto comercial por temor a la llegada de productos más baratos y de calidad desde Sudamérica.

También piden que no se recorten las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y rechazan rotundamente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur , un pacto que la Comisión Europea quiere firmar este sábado.

Las preocupaciones por la posible entrada masiva de productos sudamericanos en Europa (carne bovina, azúcar, soja, etc.) se suman a las inquietudes sobre la reforma de las subvenciones de la Política Agraria Común, que la Comisión Europea es acusada de querer "diluir" en el presupuesto europeo.

Seguí leyendo Lula da Silva llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar la firma del acuerdo con la Unión Europea

El objetivo es "exigir a los jefes de Estado y a la Comisión Europea decisiones claras para el futuro de la agricultura europea", subrayó el principal sindicato agrícola francés.

El acuerdo UE-Mercosur es un importante foco de tensión. La Comisión Europea y Brasil, que preside esta alianza junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, se muestran deseosos de firmar un acuerdo comercial negociado desde hace un cuarto de siglo, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

Al respecto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que llevará el sábado a la cumbre del Mercosur un pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para postergar la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.