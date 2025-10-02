Motociclista, de 50 años, que embistió a camioneta por la parte trasera, sufrió traumatismo de cráneo grave.
Motociclista sufrió traumatismo de cráneo grave tras embestir por atrás a una camioneta en ruta 8
Policía Caminera informó que el siniestro de tránsito grave tuvo lugar a la altura del kilómetro 29.500, en la ciudad de Pando. El conductor de 50 años se encuentra internado en el hospital de Clínicas.
El siniestro de tránsito tuvo lugar en la tarde de este jueves en la ruta 8, a la altura del kilómetro 29.500, en la ciudad de Pando.
El conductor de la moto circulaba por dicha ruta, de norte a sur, cuando en determinado momento embistió a una camioneta que se desplazaba en el mismo sentido.
Seguí leyendo
Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
El hombre se encuentra internado en el hospital de Clínicas.
Por su parte, el conductor de la camioneta, de 24 años, no sufrió lesiones.
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
NECESITAN COLABORACIÓN
Víctimas de siniestro en inmediaciones del Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
MADRUGADA DEL DOMINGO
"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
allanamiento tras 22 horas
Allanaron el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido
contrabando, un detenido
Dejá tu comentario