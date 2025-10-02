RECIBÍ EL NEWSLETTER
PANDO-CANELONES

Motociclista sufrió traumatismo de cráneo grave tras embestir por atrás a una camioneta en ruta 8

Policía Caminera informó que el siniestro de tránsito grave tuvo lugar a la altura del kilómetro 29.500, en la ciudad de Pando. El conductor de 50 años se encuentra internado en el hospital de Clínicas.

Motociclista, de 50 años, que embistió a camioneta por la parte trasera, sufrió traumatismo de cráneo grave.

El siniestro de tránsito tuvo lugar en la tarde de este jueves en la ruta 8, a la altura del kilómetro 29.500, en la ciudad de Pando.

El conductor de la moto circulaba por dicha ruta, de norte a sur, cuando en determinado momento embistió a una camioneta que se desplazaba en el mismo sentido.

El hombre se encuentra internado en el hospital de Clínicas.

Por su parte, el conductor de la camioneta, de 24 años, no sufrió lesiones.

