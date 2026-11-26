Un patrullero circulaba en apoyo a otro móvil policial, por Túnez, y en la intersección de Cipriano Miró, lo chocó un hombre que iba en moto a alta velocidad.
Motociclista resultó con politraumatismo tras chocar contra un patrullero cuando circulaba a alta velocidad
Presumen que la moto, con el motor limado, estaba robada. El hombre que la conducía tiene antecedentes por hurto y rapiña.
El motociclista salió despedido y fue trasladado con politraumatismo. La víctima tiene varios antecedentes por hurtos y rapiñas, y la moto tiene el motor limado, por lo que se presume que es robada.
Los policías están en buen estado de salud.
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