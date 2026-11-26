Un patrullero circulaba en apoyo a otro móvil policial, por Túnez, y en la intersección de Cipriano Miró, lo chocó un hombre que iba en moto a alta velocidad.

El motociclista salió despedido y fue trasladado con politraumatismo. La víctima tiene varios antecedentes por hurtos y rapiñas, y la moto tiene el motor limado, por lo que se presume que es robada.

Los policías están en buen estado de salud.

Motociclista resultó con politraumatismo tras chocar contra un patrullero cuando circulaba a alta velocidad. Presumen que el vehículo era robado. Más detalles con @eugescogna |

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