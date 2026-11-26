Fue declarado inimputable e internado en el Vilardebó de forma preventiva un hombre de 29 años que mató a otro de 36 años de una puñalada, en el marco de una discusión entre vecinos.

El homicidio ocurrió el sábado 21 de noviembre, en el barrio Casavalle. De acuerdo a la información policial que recabó Subrayado en ese momento, la víctima fue apuñalada por el ahora internado cuando intervino para defender a un menor de edad de la familia, que era agredido.

El hecho ocurrió en García Lagos y Aquinón. Allí, la víctima resultó con una herida de arma blanca en el tórax y fue trasladado hasta la policlínica de Capitán Tula, donde se constató su fallecimiento.

Seguí leyendo Minas: ómnibus urbano atropelló a una mujer y le causó la muerte; el conductor permanece detenido

Ya en ese momento se había informado, según su familia, que el autor es un paciente psiquiátrico que depende de psicofármacos, que en ese momento no tenía y estaba agresivo.

La internación es provisoria, por 180 días.

UN CONDENADO POR OTRO CASO

En las últimas horas también hubo judicialización contra un joven de 23 años que mató otro de 26 de varios disparos el 10 de noviembre.

Este caso ocurrió en Belvedere, en Bernardo de Guzmán esquina Emancipación.

Allí, la víctima estaba en una pieza de chapa cuando fue apuñalado. Enseguida, salió y comenzó a correr por un pasaje, en Bernardo de Guzmán y Emancipación y recibió cinco disparos de arma de fuego por la espalda.

El joven cayó herido y fue trasladado en grave estado a la Emergencia del Hospital del Cerro donde murió.

Ahora, un joven de 23 años fue condenado como autor de un homicidio en concurso formal con un delito de porte de armas de fuego por reincidente, todos en calidad de autor en grado consumado y a título de dolo directo, a la pena de seis años y ocho meses de cárcel efectiva.