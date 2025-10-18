Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las diez de la noche de este viernes en el kilómetro 17 de la ruta 1, en los accesos a Montevideo. La víctima fue un hombre, que aún no ha podido ser identificado, que viajaba en moto.
Motociclista que quiso cruzar la ruta 1 en los accesos a Montevideo fue atropellado por un camión y murió
El accidente fatal ocurrió en los accesos a Montevideo, en el kilómetro 17 de la ruta 1.
De acuerdo con lo informado por la Policía Caminera, un camión que circulaba hacia el Centro de la capital, chocó de frente con una moto cuyo conductor pretendió cruzar la ruta hacia el norte, desde la banquina.
El impacto fue en la parte frontal pero sobre un costado de la parte delantera del camión. El conductor de la moto murió en el lugar.
Seguí leyendo
Un cubano se presentó en oficinas de Tránsito de San José a renovar una libreta falsa
El camionero, un hombre de 39 años, no tuvo lesiones. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
Apelaciones confirmó imputación de Carrera por dos delitos y revocó falsificación ideológica por funcionario público
HOSPITAL DEL CERRO
Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
A LA ALTURA DE SERRATO
Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores
REPORTE DE SALUD PÚBLICA
Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS
Dejá tu comentario