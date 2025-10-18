Motociclista que quiso cruzar la ruta 1 en los accesos a Montevideo fue atropellado por un camión y murió

Foto: Subrayado, archivo.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las diez de la noche de este viernes en el kilómetro 17 de la ruta 1, en los accesos a Montevideo. La víctima fue un hombre, que aún no ha podido ser identificado, que viajaba en moto.

De acuerdo con lo informado por la Policía Caminera, un camión que circulaba hacia el Centro de la capital, chocó de frente con una moto cuyo conductor pretendió cruzar la ruta hacia el norte, desde la banquina.

El impacto fue en la parte frontal pero sobre un costado de la parte delantera del camión. El conductor de la moto murió en el lugar.

El camionero, un hombre de 39 años, no tuvo lesiones. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero.