RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Motociclista que quiso cruzar la ruta 1 en los accesos a Montevideo fue atropellado por un camión y murió

El accidente fatal ocurrió en los accesos a Montevideo, en el kilómetro 17 de la ruta 1.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

De acuerdo con lo informado por la Policía Caminera, un camión que circulaba hacia el Centro de la capital, chocó de frente con una moto cuyo conductor pretendió cruzar la ruta hacia el norte, desde la banquina.

El impacto fue en la parte frontal pero sobre un costado de la parte delantera del camión. El conductor de la moto murió en el lugar.

Foto: Subrayado. Dirección de Tránsito, San José.
Seguí leyendo

Un cubano se presentó en oficinas de Tránsito de San José a renovar una libreta falsa

El camionero, un hombre de 39 años, no tuvo lesiones. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero.

Temas de la nota

Lo más visto

Charles Carrera (foto). Foto: FocoUy
Policiales

Apelaciones confirmó imputación de Carrera por dos delitos y revocó falsificación ideológica por funcionario público
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
A LA ALTURA DE SERRATO

Un hombre de 83 años murió tras ser embestido por un ómnibus en General Flores
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador que contactaba menores en juegos

Te puede interesar

Foto: Lorena Nachajón, Subrayado. Reunión tripartita en el MTSS este sábado.
puerto de montevideo

Conflicto en el puerto: MTSS convocó a reunión tripartita y ahora sigue conversaciones solo con el sindicato
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda. video
internado en pereira rossell

Bebé baleado en el Cerro tiene el proyectil alojado pero está fuera de peligro, dijo director de hospital
Foto: FocoUy. Maximiliano Gómez, jugador de Nacional.
torneo clausura

Nacional cierra con goleada el primer tiempo ante Miramar en el Parque Central; dos goles fueron de penal

Dejá tu comentario