RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en las últimas horas a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Un hombre de 73 años murió en las últimas horas en un siniestro de tránsito ocurrido en ruta 8, a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.

Una camioneta marca Toyota, conducida por un hombre de 68 años, con dos ocupantes, circulaba por ruta 8 en el tramo Melo-Aceguá, cuando al llegar a la altura del kilómetro 418 embistió a un motociclista.

El conductor del birrodado, de iniciales A.S.S, realizó una maniobra de "giro en u", para retornar a la ciudad de Melo, cuando fue embestido por la camioneta, que no pudo evitar la colisión.

siniestro fatal en la barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con camioneta y no sobrevivio
Seguí leyendo

Siniestro fatal en La Barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con camioneta y no sobrevivió

En el lugar trabajó personal policial y una unidad de emergencia médico móvil que constató el fallecimiento del motociclista.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENSIÓN EN LA TEJA

Familia del imputado por el asesinato de "El Negro Kevin" denuncia amenazas de muerte y saqueo e incendio a su casa
CERRO LARGO

Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en discusión porque el tiktoker pasó en moto por vereda del homicida
ATAQUE A TIROS EN JARDINES DEL HIPÓDROMO

"Te voy a dar un chispazo": un hombre de 28 años está muy grave tras ser baleado en la cabeza

Te puede interesar

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor video
ESTE DOMINGO

Un hombre recibió un disparo en la cabeza tras una discusión con otro en Barros Blancos; buscan al agresor
Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave video
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando video
CANELONES

Detuvieron en un monte al autor del homicidio del ladrillero de Barrio Talar de Pando

Dejá tu comentario