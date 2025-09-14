Motociclista que intentó "girar en u" fue embestido por una camioneta en ruta 8; murió en el lugar

Un hombre de 73 años murió en las últimas horas en un siniestro de tránsito ocurrido en ruta 8, a la altura del kilómetro 418, en el departamento de Cerro Largo.
Una camioneta marca Toyota, conducida por un hombre de 68 años, con dos ocupantes, circulaba por ruta 8 en el tramo Melo-Aceguá, cuando al llegar a la altura del kilómetro 418 embistió a un motociclista.
El conductor del birrodado, de iniciales A.S.S, realizó una maniobra de "giro en u", para retornar a la ciudad de Melo, cuando fue embestido por la camioneta, que no pudo evitar la colisión.
Siniestro fatal en La Barra: motociclista fue trasladado grave tras chocar con camioneta y no sobrevivió
En el lugar trabajó personal policial y una unidad de emergencia médico móvil que constató el fallecimiento del motociclista.
