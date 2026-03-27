Motociclista murió al quedar debajo de un camión que dobló para ingresar a La Tablada de Ancap

Foto: Subrayado.

Un accidente de tránsito fatal se produjo en la mañana de este viernes en Camino Lecocq, frente a la Planta La Tablada, en el barrio Conciliación. Fue entre una moto y un camión de Ancap.

Según información policial a la que accedió Subrayado, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, por Lecocq. Cuando el camionero dobló a la izquierda para ingresar al predio, el motociclista lo estaba rebasando.

En consecuencia, el conductor de la moto, un hombre de 49 años, quedó debajo del camión y murió en el lugar. En tanto, el camionero, un hombre de 48, resultó ileso.

Al lugar concurrieron policías de URPM de Zona 4 y también la Policía Científica, que hizo un relevamiento de la escena. Ahora se deberá precisar cómo ocurrió el accidente, si el camión tenía encendida la luz de giro y eventuales responsabilidades.