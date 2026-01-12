Un siniestro de tránsito por alcance dejó a una mujer internada y a un hombre con politraumatismos y fractura de tobillo.
Motociclista a gran velocidad impactó contra camioneta en los accesos; sufrió fractura de tobillo y su acompañante está internada
El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este lunes. El tránsito estuvo enlentecido durante el trabajo de Policía Caminera y una unidad de emergencia móvil.
El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en el viaducto, en los accesos, en la rambla, próximo a la Torre de las Comunicaciones de Antel, en Montevideo.
El conductor de una moto que, según la Policía conducía a alta velocidad, impactó contra la parte lateral de una camioneta; ambos circulaban en el mismo sentido.
Al momento se desconoce el estado de salud de la acompañante de la moto. El conductor sufrió fractura de tobillo y fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médico móvil.
En el lugar trabajó Policía Caminera.
