Motociclista a gran velocidad impactó contra camioneta en los accesos; sufrió fractura de tobillo y su acompañante está internada

Un siniestro de tránsito por alcance dejó a una mujer internada y a un hombre con politraumatismos y fractura de tobillo.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en el viaducto, en los accesos, en la rambla, próximo a la Torre de las Comunicaciones de Antel, en Montevideo.

El conductor de una moto que, según la Policía conducía a alta velocidad, impactó contra la parte lateral de una camioneta; ambos circulaban en el mismo sentido.

Al momento se desconoce el estado de salud de la acompañante de la moto. El conductor sufrió fractura de tobillo y fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médico móvil. En el lugar trabajó Policía Caminera. #AHORA | Siniestro múltiple en los accesos y la rambla. Moto impactó contra la parte lateral de una camioneta. Tránsito enlentecido en la zona. pic.twitter.com/XeXZPhHca9 — Subrayado (@Subrayado) January 12, 2026