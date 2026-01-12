RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIADUCTO DE LA RAMBLA PORTUARIA

Motociclista a gran velocidad impactó contra camioneta en los accesos; sufrió fractura de tobillo y su acompañante está internada

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este lunes. El tránsito estuvo enlentecido durante el trabajo de Policía Caminera y una unidad de emergencia móvil.

siniestro-accesos-rambla

Un siniestro de tránsito por alcance dejó a una mujer internada y a un hombre con politraumatismos y fractura de tobillo.

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en el viaducto, en los accesos, en la rambla, próximo a la Torre de las Comunicaciones de Antel, en Montevideo.

El conductor de una moto que, según la Policía conducía a alta velocidad, impactó contra la parte lateral de una camioneta; ambos circulaban en el mismo sentido.

motociclista murio tras despistar e impactar contra una boca de tormenta, en sauce
Seguí leyendo

Motociclista murió tras despistar e impactar contra una boca de tormenta, en Sauce

Al momento se desconoce el estado de salud de la acompañante de la moto. El conductor sufrió fractura de tobillo y fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médico móvil.

En el lugar trabajó Policía Caminera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2010845295073009796&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
la blanqueada

Incidentes en la previa de River Plate–Millonarios: un hincha baleado en zona del Parque Central
ACTUALIZACIÓN DE METEOROLOGÍA

Acumulados de lluvia caída el sábado: la máxima nacional fue en El Pinar con 105 milímetros
RUTA 3-SALTO

Dos vuelcos en la misma ruta, a pocos kilómetros y minutos de diferencia: dos mujeres y un niño politraumatizados
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
FAMILIARES PREOCUPADOS

CTI y policlínico del Hospital Maciel inundados: estas son las imágenes

Te puede interesar

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro video
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 19 años e hirieron a otro de gravedad en una balacera en el barrio Cerro
Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon video
canelones

Homicidio en La Paz: iba en auto, lo perseguían en una moto, perdió el dominio e intentó huir a pie pero le dispararon
Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica
PEDRO JISDONIAN

Diputado nacionalista presentó pedido de informes a Mides e INAU tras muerte de niño de 10 años en clínica

Dejá tu comentario