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LE PEGÓ CON EL CASCO Y A GOLPES

Motociclista condenado a seis meses de libertad a prueba por agredir a inspector de tránsito en Las Piedras

El hombre circulaba con el casco inclinado hacia atrás. No paró en un control, pero la moto se detuvo más adelante por un desperfecto. Cuando el trabajador le pidió los documentos, lo agredió con el casco y a golpes de puño.

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Un motociclista fue condenado a seis meses de libertad a prueba por agredir a un inspector de tránsito de la Intendencia de Canelones en la ciudad de Las Piedras.

El hecho ocurrió el 27 de julio. El motociclista circulaba con el casco inclinado hacia atrás, mientras que su acompañante iba sin casco protector. En un control, el inspector le pidió que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso y continuó la marcha.

Más adelante, la moto se detuvo por un desperfecto mecánico y fue ahí cuando el trabajador municipal le solicitó la documentación personal y del vehículo, el hombre se negó y comenzó a agredir al inspector con el casco y golpes de puño.

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La fiscal de Las Piedras de 2º turno, Sofía Magallanes, analizó lo ocurrido a partir de los registros de cámaras particulares y del Ministerio del Interior, y del testimonio de la víctima y de otro inspector de tránsito que presenció el hecho.

La Fiscalía obtuvo la condena de F.S.R.R., mediante proceso abreviado, por un delito de desacato en reiteración real con otro delito de desacato a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Deberá fijar residencia, presentarse una vez por semana en la comisaría y realizar 20 horas de servicios comunitarios.

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