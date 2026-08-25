Un motociclista murió tras cruzar de senda e impactar contra un auto en ruta 102, este martes.
Siniestro fatal en ruta 102: motociclista se cruzó de senda y chocó contra un auto cerca de camino Fortet
La víctima del siniestro fatal tenía 40 años. En el auto circulaban tres personas que resultaron con lesiones de diferentes entidades.
La víctima tenía 40 años, murió en el lugar. Circulaba solo en la moto, de este a oeste, por ruta 102, hacia ruta 5. El auto iba de oeste a este, con tres ocupantes, que resultaron con distintos tipos de lesiones.
El siniestro fatal ocurrió en el kilómetro 41.200, esquina camino Fortet, sobre las 18:15 de este martes.
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