Siniestro fatal en ruta 102: motociclista se cruzó de senda y chocó contra un auto cerca de camino Fortet

Un motociclista murió tras cruzar de senda e impactar contra un auto en ruta 102, este martes.

La víctima tenía 40 años, murió en el lugar. Circulaba solo en la moto, de este a oeste, por ruta 102, hacia ruta 5. El auto iba de oeste a este, con tres ocupantes, que resultaron con distintos tipos de lesiones.