Conductor atrapado y gravemente herido en siniestro frontal en ruta 34, Canelones

Un conductor de 44 años terminó atrapado y gravemente herido tras protagonizar un siniestro en la ruta 34.
El siniestro de tránsito frontal grave tuvo lugar en las últimas horas a la altura del kilómetro 42.500, en el departamento de Canelones.
Por causas que se desconocen, dos vehículos que circulaban en sentido contrario impactaron resultando uno de los conductores.
Bomberos trabajó en el lugar para sacar al hombre del auto ya que quedó atrapado luego del impacto. Fue diagnosticado con politraumatismos graves y derivado a un centro de salud de Pando.
Por su parte, el conductor del otro vehículo, un hombre de 52 años, resultó ileso, arrojando resultado negativo en el control de alcoholemia.
