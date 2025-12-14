RECIBÍ EL NEWSLETTER
KILÓMETRO 42.500

Conductor atrapado y gravemente herido en siniestro frontal en ruta 34, Canelones

El siniestro de tránsito frontal grave tuvo lugar en las últimas horas a la altura del kilómetro 42.500, en el departamento de Canelones.

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Policía Caminera

Un conductor de 44 años terminó atrapado y gravemente herido tras protagonizar un siniestro en la ruta 34.

Por causas que se desconocen, dos vehículos que circulaban en sentido contrario impactaron resultando uno de los conductores.

Bomberos trabajó en el lugar para sacar al hombre del auto ya que quedó atrapado luego del impacto. Fue diagnosticado con politraumatismos graves y derivado a un centro de salud de Pando.

motociclista de 16 anos esta grave tras chocar contra un coche de cutcsa, en maronas
Seguí leyendo

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas

Por su parte, el conductor del otro vehículo, un hombre de 52 años, resultó ileso, arrojando resultado negativo en el control de alcoholemia.

Temas de la nota

Lo más visto

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
proyecto

Liverpool presentó cómo será el Nuevo Estadio Belvedere: las imágenes y el adelanto del proyecto
POLICÍA Y ADUANAS

Detectan maniobra de un free shop con perfumes falsificados e incautan $450.000.000 en mercadería
JOSÉ IGNACIO

Fue ubicado en buen estado de salud Lucas Labandeira Rodríguez, ausente desde el 10 de diciembre en Maldonado

Te puede interesar

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
Policía Caminera
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara

Dejá tu comentario