Guarapirú esquina Dr. Abel Chifflet

Asesinaron a un hombre en el barrio Marconi; presentaba dos disparos de arma de fuego en la nuca

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el hombre fue encontrado tendido en la vía pública y a su lado seis vainas y tres cartuchos calibre 9mm.

Un hombre fue asesinado de varios disparos en la calle Guarapirú esquina Dr. Abel Chifflet, en el barrio Marconi.

Un equipo de Investigaciones llegó al lugar en la tarde de este domingo tras ser alertado sobre la presencia de una persona herida de arma de fuego.

Allí encontraron a un hombre tendido sobre la vereda sin signos vitales y con dos disparos de arma de fuego a la altura de la nuca. A su lado, había seis vainas y tres cartuchos calibre 9mm.

Una vecina dijo que se encontraba en la vereda de su domicilio cuando vio que un hombre se dirigía a pie por la calle Guarapirú desde Abel Chifflet hacia José Bonaba cuando una moto que circulaba en el mismo sentido, con un solo ocupante, le efectuó varios disparos.

Seguidamente, la moto giró y se retiró por el mismo camino.

En el lugar trabajó personal de la seccional 17° y la Jefa de URPM. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios.

Al momento se desconoce la identidad de la persona.

