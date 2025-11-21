Una mujer se encuentra en estado grave tras un siniestro de tránsito ocurrido este viernes en avenida Italia y Segovia, en Malvín.
Moto chocó contra auto que intentó cruzar avenida Italia; hay una mujer internada grave
El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en el cruce con la calle Segovia, en la zona de Malvín.
Una moto que circulaba por avenida Italia y un auto que intentó cruzar desde Segovia. El birrodado impactó contra el vehículo dejando a una mujer de 41 años en estado grave.
Fue derivada con custodia al hospital Maciel.
Seguí leyendo
A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir
El tránsito estuvo cortado y al momento permanece enlentecido en la zona.
Temas de la nota
Lo más visto
Brazo oriental
Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL
Llegó al puerto de Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros de largo y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO
Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA
Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
SUBASTA DE JND
Dejá tu comentario