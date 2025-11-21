RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALVÍN

Moto chocó contra auto que intentó cruzar avenida Italia; hay una mujer internada grave

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en el cruce con la calle Segovia, en la zona de Malvín.

siniestro-grave-avenida-italia

Una moto que circulaba por avenida Italia y un auto que intentó cruzar desde Segovia. El birrodado impactó contra el vehículo dejando a una mujer de 41 años en estado grave.

Fue derivada con custodia al hospital Maciel.

El tránsito estuvo cortado y al momento permanece enlentecido en la zona.

