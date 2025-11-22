RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rapiñas en montevideo

Detienen a un adolescente sospechoso de haber cometido tres rapiñas en pocos minutos en Maroñas

La primera rapiña fue contra un trabajador de una estación de servicio y, minutos más tarde, estaba cometiendo otra en una verdulería, y otra a un motociclista.

El adolescente está a disposición de la Justicia.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

La Policía detuvo este viernes en Montevideo a un adolescente sospechoso de cometer tres rapiñas en pocos minutos en la zona de Flor de Maroñas.

Según información a la que accedió Subrayado, la primera fue contra un trabajador de una estación de servicio, ubicada en 8 de Octubre y Vera. Allí, dos delincuentes que circulaban en una moto roja, escaparon con dinero y celulares.

Minutos más tarde se reportó una rapiña a un puesto de verduras, y posteriormente otra rapiña a un motociclista en Camino Carrasco y Roberto Berro. En este último caso, los delincuentes se llevaron una moto gris.

madre denuncia que su hijo fue obligado a retirar dinero de un cajero y le robaron celular, reloj y auriculares
Seguí leyendo

Madre denuncia que su hijo fue obligado a retirar dinero de un cajero y le robaron celular, reloj y auriculares

La Policía montó patrullaje en la zona y los efectivos observaron a dos personas cuyas vestimentas coincidían con las descripciones aportadas. Al intentar identificarlas, ambas escaparon por los pasajes de la zona.

Luego de una persecución, los policías lograron detener a uno de ellos en 8 de Octubre y Capitán Villademoros. Consigo llevaba tres celulares y una libreta de propiedad vinculada a la rapiña de la moto. De momento, está a disposición judicial. En tanto, su compañero, logró escapar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó a Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros y 14.000 contenedores
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
SUBASTA DE JND

Remataron en 343.000 dólares los nueve autos de alta gama incautados al narcotráfico

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Reapertura del Gusanito Manzana, a cuatro meses del accidente. video
Tras el accidente fatal

Reabrió el Gusanito Manzana en el Parque Rodó: ahora altoparlantes informan medidas de seguridad
Foto: Subrayado. video
libertad a prueba

Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores
Favio Freire, exalcalde de Isidoro Noblía.
Favio Freire

A prisión el exalcalde de Isidoro Noblía por varios delitos tras otorgamiento de libretas de conducir

Dejá tu comentario