La Policía detuvo este viernes en Montevideo a un adolescente sospechoso de cometer tres rapiñas en pocos minutos en la zona de Flor de Maroñas.
Detienen a un adolescente sospechoso de haber cometido tres rapiñas en pocos minutos en Maroñas
La primera rapiña fue contra un trabajador de una estación de servicio y, minutos más tarde, estaba cometiendo otra en una verdulería, y otra a un motociclista.
Según información a la que accedió Subrayado, la primera fue contra un trabajador de una estación de servicio, ubicada en 8 de Octubre y Vera. Allí, dos delincuentes que circulaban en una moto roja, escaparon con dinero y celulares.
Minutos más tarde se reportó una rapiña a un puesto de verduras, y posteriormente otra rapiña a un motociclista en Camino Carrasco y Roberto Berro. En este último caso, los delincuentes se llevaron una moto gris.
Madre denuncia que su hijo fue obligado a retirar dinero de un cajero y le robaron celular, reloj y auriculares
La Policía montó patrullaje en la zona y los efectivos observaron a dos personas cuyas vestimentas coincidían con las descripciones aportadas. Al intentar identificarlas, ambas escaparon por los pasajes de la zona.
Luego de una persecución, los policías lograron detener a uno de ellos en 8 de Octubre y Capitán Villademoros. Consigo llevaba tres celulares y una libreta de propiedad vinculada a la rapiña de la moto. De momento, está a disposición judicial. En tanto, su compañero, logró escapar.
Dejá tu comentario