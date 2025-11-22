Detienen a un adolescente sospechoso de haber cometido tres rapiñas en pocos minutos en Maroñas

La Policía detuvo este viernes en Montevideo a un adolescente sospechoso de cometer tres rapiñas en pocos minutos en la zona de Flor de Maroñas .

Según información a la que accedió Subrayado, la primera fue contra un trabajador de una estación de servicio, ubicada en 8 de Octubre y Vera. Allí, dos delincuentes que circulaban en una moto roja, escaparon con dinero y celulares.

Minutos más tarde se reportó una rapiña a un puesto de verduras, y posteriormente otra rapiña a un motociclista en Camino Carrasco y Roberto Berro. En este último caso, los delincuentes se llevaron una moto gris.

La Policía montó patrullaje en la zona y los efectivos observaron a dos personas cuyas vestimentas coincidían con las descripciones aportadas. Al intentar identificarlas, ambas escaparon por los pasajes de la zona.

Luego de una persecución, los policías lograron detener a uno de ellos en 8 de Octubre y Capitán Villademoros. Consigo llevaba tres celulares y una libreta de propiedad vinculada a la rapiña de la moto. De momento, está a disposición judicial. En tanto, su compañero, logró escapar.