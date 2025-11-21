Moto chocó contra auto que intentó cruzar avenida Italia; hay una mujer internada en estado grave

Una mujer se encuentra en estado grave tras un siniestro de tránsito ocurrido este viernes en avenida Italia y Segovia, en Malvín.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que una moto que circulaba por avenida Italia y un auto que intentó cruzar desde Segovia. El birrodado impactó contra el vehículo dejando a una mujer de 41 años en estado grave.

Fue derivada con custodia al hospital Maciel.

Siniestro de tránsito grave en avenida Italia y Segovia. Una moto y un auto chocaron: una mujer de 41 años está grave. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/n5EYOV3f9o — Subrayado (@Subrayado) November 21, 2025