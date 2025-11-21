RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALVÍN

Moto chocó contra auto que intentó cruzar avenida Italia; hay una mujer internada en estado grave

El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en el cruce con la calle Segovia, en la zona de Malvín.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que una moto que circulaba por avenida Italia y un auto que intentó cruzar desde Segovia. El birrodado impactó contra el vehículo dejando a una mujer de 41 años en estado grave.

Fue derivada con custodia al hospital Maciel.

El tránsito estuvo cortado y al momento permanece enlentecido en la zona.

