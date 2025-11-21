Moto chocó contra auto que intentó cruzar avenida Italia; hay una mujer internada en estado grave

Una mujer se encuentra en estado grave tras un siniestro de tránsito ocurrido este viernes en avenida Italia y Segovia, en Malvín.
El siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este viernes en el cruce con la calle Segovia, en la zona de Malvín.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que una moto que circulaba por avenida Italia y un auto que intentó cruzar desde Segovia. El birrodado impactó contra el vehículo dejando a una mujer de 41 años en estado grave.
Fue derivada con custodia al hospital Maciel.
El tránsito estuvo cortado y al momento permanece enlentecido en la zona.
homicidio en durazno
