MotivEd, las fundas magnéticas con inhibidor de señal con la que varios colegios controlan el uso de celulares

El uso de celulares en los centros educativos es un debate siempre presente en cada comienzo de año y también la forma en que se controla ese uso. En la enseñanza uruguaya este tema genera preocupación.

Ceibal presentará este miércoles a la ANEP un informe con ejemplos de diferentes experiencias de regulación del uso de celulares implementadas por centros educativos públicos de todo el país.

En Uruguay, hay centros privados que están adquiriendo una nueva tecnología para abordar este tema. MotivEd es un programa que ayuda a las instituciones educativas a gestionar el uso del celular en el aula desde lo pedagógico, humano y flexible.

Combina una herramienta operativa a través de una funda magnética con inhibidor de señal que bloquea el uso del celular durante el tiempo que la institución lo defina, con una plataforma educativa, explicó Nicolás Viñales, director de MotivEd. Sostuvo que los alumnos mantienen la responsabilidad sobre el dispositivo y eso reduce las fricciones con el equipo docente y la ansiedad por tener que entregar el celular.

Viñales recordó que Uruguay quedó en segundo lugar en la tasa de distracción por el uso de celulares en el aula, según las pruebas PISA de 2022. "El objetivo es bastante simple; es recuperar el aula como un espacio de aprendizaje, de foco, de vínculos humanos; que nuestros hijos puedan aprender y vincularse sin que una pantalla compita cada minuto por su atención", enfatizó.

El director general del colegio San Juan, Alejandro Gallesio, indicó que los adolescentes no siempre tienen plena responsabilidad sobre qué hacer con los celulares durante el horario de clases y las posibilidades de la tecnología es una ayuda. Además, favorece el "estar presentes" para aprender y para convivir a través del intercambio y la interacción.

Por su parte, María Fernanda Presno, directora de PreU, explicó las diferencias entre el sistema anterior que empleaba una caja organizadora, que un delegado llevaba a la clase y sus compañeros depositaban sus celulares, y las nuevas fundas. Ahora, con el nuevo sistema, se busca mejorar las condiciones de aprendizaje, favorecer la concentración y promover un mejor relacionamiento entre los estudiantes.

Algunos alumnos de los colegios donde se está usando la tecnología contaron cómo están viviendo la experiencia. Marcaron las diferencias y las facilidades con el nuevo método; mayor concentración y menor distracción.