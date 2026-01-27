RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Montevideo ya no está en el mapa de la ola de calor: los cambios que informó Inumet

"Masa de aire cálida afectará la región generando temperaturas extremas", explica Meteorología sobre las causas para la ola de calor.

Ola de calor. Foto: Paysandú (archivo).

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó el alcance de la ola de calor, que sigue rigiendo para gran parte del país, hasta el 29 de enero inclusive. Montevideo ya no está incluida.

"Masa de aire cálida afectará la región generando temperaturas extremas", señala el comunicado de Inumet. Las máximas previstas son de 33-35ºC para el sur, y superiores a 35ºC para el norte. Las mínimas en todos los departamentos afectados pueden superar los 21/22ºC

"En la faja costera atlántica por efecto de la brisa de mar las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", señala el comunicado.

Ola de calor: temperaturas máxima de 40º y 41º en el norte y el litoral: Foto: Paysandú (archivo).
Principales localidades bajo ola de calor:

Artigas: Todo el departamento.

Canelones: San Ramón.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Florencio Sánchez, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Todo el departamento.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa del Rosario y Zapicán.

Paysandú: Todo el departamento.

Río Negro: Todo el departamento.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Todo el departamento.

San José: Mal Abrigo.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Todo el departamento.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

