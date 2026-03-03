RECIBÍ EL NEWSLETTER
Montevideo vuelve a tener ópera en sus escenarios: estrena "Carmen" el 7 de marzo

"Es una Carmen muy teatral, llena de pasión, de violencia", dijo el director, Emilio Sagi.

Este sábado estrena la ópera de "Carmen", en una producción inédita para América del Sur. Estará en cartel hasta el 15 de marzo, en el auditorio del Sodre, a las 20:00 horas.

“Carmen”, la ópera más universal de Georges Bizet, llega a Montevideo en una coproducción entre el Sodre y Lírica del sur.

"Es una Carmen muy teatral, llena de pasión, de violencia", dijo el director, Emilio Sagi. "Estoy muy contento con los ensayos. Estamos trabajando con un reparto estupendo, con unos cantantes fenomenales", sostuvo.

Con una estética moderna, elegante y profundamente española, esta “Carmen” celebra la fuerza de la libertad, la pasión y el arte.

La directora musical, Beatrice Venezi, italiana, dirigió esta ópera "muchas veces" y manifestó su ilusión por el trabajo conjunto con Emilio Sagi.

Participan, además del elenco internacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, Coro Nacional y el Coro de Niños del Sodre.

