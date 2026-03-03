RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gabriel Lucero: el primer eliminado de Gran Hermano y la sinceridad con Santiago del Moro

"Los fantasmas me ganaron", fue la reflexión del creador de "Gente Rota" y "Viviana Sarnosa" sobre su salida.

Gabriel Lucero fue el primer eliminado de la edición Gran Hermano Generación Dorada y luego de salir de la casa le tocó charlar con Santiago del Moro en un streaming de Telefé.

En esa conversación admitió varias cosas que le jugaron en contra a la hora de ser un estratega: el miedo a la cancelación, el duelo no resuelto por la muerte de su padre y "el mal descanso".

Del Moro le preguntó particularmente por una discusión con Yanina Zilli, que lo increpó, y Lucero respondió: "Sobrepensé mucho, pensé en la cancelación, en mi pareja, sobreanalicé mucho", aseguró.

Esta noche en Gran Hermano, primer eliminado por el voto del público, una salida que sacudirá la casa y cambiará el rumbo

"Los fantasmas me ganaron", admitió el creador de "Gente Rota" y "Viviana Sarnosa". Para el público, Lucero se convirtió en "una planta", nombre que le dan a jugadores que no generan contenido entretenido dentro de la casa.

Mirá la gala de eliminación:

