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INVERSIÓN DE USD 900 MILLONES

Montecon presentó a gobierno y ANP proyecto para construir segunda terminal de contenedores en el puerto

La iniciativa plantea una inversión de USD 900 millones y prevé una línea de atraque para dos buques de unos 940 metros, un muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas y 38 hectáreas de superficie operativa. La capacidad es de más de un millón de teus anuales.

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La empresa Neltume Ports, principal accionista de Montecon, presentó una inversión prevista de 900 millones de dólares para desarrollar una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

La obra propone una infraestructura de última generación, capacidad para más de un millón de teus al año, y una apuesta de largo plazo por la competitividad, el empleo y el crecimiento de Uruguay, afirma.

Se trata de una nueva terminal especializada de contenedores cuya iniciativa privada fue presentada al gobierno para su evaluación y la propuesta constituye la mayor inversión portuaria privada planteada en el país, indica.

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El proyecto busca impulsar una nueva etapa para el Puerto de Montevideo, fortaleciendo su capacidad para consolidarse como un hub estratégico para el comercio exterior y las cadenas logísticas regionales con la mayor eficiencia operativa de la costa este atlántica, sostiene la empresa.

La nueva iniciativa privada plantea aproximadamente 940 metros de línea de atraque para dos buques e incluye un muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 teus al año, detalla el proyecto.

La propuesta estima que durante su construcción la obra generará 1.800 puestos de trabajo, impulsando la actividad económica vinculada al sector portuario.

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