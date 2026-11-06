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CONFERENCIA EPISCOPAL

Mons. Tróccoli al papa León XIV: "Su visita nos alegra, nos invita sobre todo a volver juntos a la fuente de nuestra vocación"

El papa participó de la oración de Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y consagrados de todos los rincones de Uruguay.

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El presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Monseñor Milton Tróccoli, le dio la bienvenida al papa León XIV en la Catedral Metropolitana antes de comenzar las Vísperas.

"Santo Padre, aquí están diáconos, sacerdotes, seminaristas y personas consagradas de los distintos rincones de nuestra patria. Recorren largas distancias para llegar a cada comunidad, acompañan duelos, enseñan, escuchan, oran, celebran y permanecen cuando otros se marchan. Muchos sirven con alegría y perseverancia, abren caminos de oportunidades y esperanza aún en medio de las dificultades o de las preocupación por el futuro de sus comunidades. Es más, estoy seguro que en sus corazones cargados de tantas historias, al recibir su bendición, estarán pensando en las personas y comunidades que le fueron confiadas. Damos gracias por sus vidas", manifestó.

Tróccoli le dijo al papa que su entrega, muchas veces oculta y desapercibida, es preciosa para la Iglesia. "Su visita nos alegra, nos invita sobre todo a volver juntos a la fuente de nuestra vocación", destacó.

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El obispo de Maldonado-Rocha-Minas le agradeció al papa en nombre de todos por su presencia y que la misma los renueve en la misión, a responder con creatividad el llamado del Señor.

"Buscamos ser una Iglesia que imitando al Buen Samaritano salga al encuentro, cuide a los más frágiles y sepa pedir perdón cuando no haya estado a la altura del Evangelio. Una Iglesia donde animada por la caridad evangélica nos sintamos impulsados a acercarnos siempre a las heridas de nuestros hermanos. Queremos ser una Iglesia donde laicos, ministros ordenados y personas consagradas caminen juntos, se escuchen y compartan la alegría de anunciar a Jesús", enfatizó.

El papa participó de la oración de Vísperas junto a obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos y consagrados de todos los rincones de Uruguay.

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