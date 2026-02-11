Monopatines eléctricos: ¿La movilidad del futuro o un peligro creciente?

Autoridades coinciden en que no se respeta la normativa y analizan cambios en la regulación. Hoy no está claro cuántos vehículos móviles personales (VMP) circulan por la capital del país.

En los últimos años, ciudades del mundo han adoptado soluciones de movilidad para enfrentar el tráfico, la contaminación y mejorar la calidad de vida urbana. Montevideo no fue le excepción, y los monopatines eléctricos buscan imponerse al caos del tránsito vehicular.

Los vehículos de movilidad personal, categoría en la que se incluyen los monopatines eléctricos, requieren que el usuario tenga al menos 16 años. También se exige casco protector y vestimenta de alta visibilidad, en este caso, un chaleco reflectivo.

La velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora, y bajo ningún concepto se puede circular por la vereda.

La preocupación es clara. La normativa no se cumple. No todos usan casco o chaleco reflectivo, algunos monopatines alcanzan los 50 kilómetros por hora, a veces son utilizados por dos ocupantes, y también circulan por las veredas o espacios públicos.

Además, conductores de ómnibus, taximetristas y vendedores ambulantes advierten que quienes manejan monopatines, no respetan nada.