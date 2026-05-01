Un monopatín terminó debajo de un taxi en la mañana de este viernes en la avenida 18 de julio y Vázquez, en el centro de Montevideo.
Monopatín con dos personas terminó debajo de un taxi en el Centro; ambas están internadas
Información a la que accedió Subrayado indica que del siniestro de tránsito ocurrió en la intersección de 18 de Julio y Vázquez.
Información primaria indica que las dos personas que circulaban en el monopatín se encuentran internadas en un centro de salud y su estado es reservado.
Al momento se desconocen las causas del siniestro de tránsito.
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