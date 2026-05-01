Monopatín con dos personas terminó debajo de un taxi en el Centro; ambas están internadas

Un monopatín terminó debajo de un taxi en la mañana de este viernes en la avenida 18 de julio y Vázquez, en el centro de Montevideo.

Información primaria indica que las dos personas que circulaban en el monopatín se encuentran internadas en un centro de salud y su estado es reservado.

Al momento se desconocen las causas del siniestro de tránsito.

Trabaja personal policial.

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