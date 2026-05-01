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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Viernes de frío a fresco con lluvias en el norte, luego marcado descenso de temperatura

Nubel Cisneros prevé tiempo frío a fresco este viernes, con lluvias en el norte. El fin de semana baja la temperatura. Mirá el informe con el detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo frío a fresco este viernes, con lluvias en el norte. El fin de semana baja la temperatura.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes comienza fría a fresca con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará templada a cálida con nubosidad variable, inestabilizándose las zonas norte y noreste, lo que puede generar algunas lluvias aisladas.

El sábado tendremos un inicio de jornada fresca y ventosa con restos de nubosidad en la frontera noreste lo que mantendrá inestable la zona en las primeras horas. La tarde continuará fresca y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

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Jueves de frío a fresco e incluso cálido, el viernes desmejora con lluvias en el norte

El domingo comienza muy frío con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente templado y cielo ligeramente nublado, permaneciendo frio en la noche.

Viernes 1 de mayo

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Sábado 2

Zona Norte: máxima 20º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 4º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º

Domingo 3

Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

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