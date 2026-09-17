Monitor Educativo en Educación Media: mejora el egreso, se mantiene la asistencia y baja la matrícula

Hubo 4.188 matrículas menos en 2026 respecto a 2025 en Educación Media, señala el Monitor Educativo que presentó la ANEP este jueves. En total hubo 266.459 estudiantes inscriptos en 2026.

El informe también presenta el dato comparado con 2018 y en ocho años la disminución fue de 17.141 matrículas.

Otro dato que se desprende del informe del Monitor Educativo tiene que ver con la asistencia en liceos oficiales en 2025. En ese sentido, desde la ANEP indican que el valor se mantiene estable desde hace tres años: la tasa fue de 86,5% de asistencia, "es decir que de 100 días de clase, un estudiante de EBI asistió al liceo todo el día o parcialmente en 87 de ellos, aproximadamente".

Respecto al egreso, detalla que en Educación Media Superior hubo un crecimiento de 7,8% respecto a 2024: "En 2025 egresó el 68,6% (Plan EMS); es decir que aprobaron todas las asignaturas de la Educación Media considerando hasta abril del 2026. Este porcentaje supera en 7,8 puntos porcentuales al egreso del año 2024".

"Si se compara el porcentaje de egreso entre 2019 y 2024 se observa un incremento, de 10,4 puntos porcentuales al considerar los extremos (Plan Reformulación 2006). En ambos años existían iguales condiciones reglamentarias para el egreso. Para esta comparación no se consideran los años 2020, 2021 y 2022 debido a las adecuaciones realizadas en los reglamentos por pandemia", agrega.